Keşan\'da Büyüyen Yangın Kontrol Altında

Edirne'nin Keşan ilçesinde ağaçlık ve anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın, Keşan ilçesi yakınlarındaki ağaçlık ve tarımsal arazilerde öğle saatlerinde başladı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler, hem ağaçlık alanları hem de hasat sonrası kalan anızları etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye sevk edildi. Kara ekipleri yangına müdahale ederken, havadan da helikopter desteği sağlandı. Yangının tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir mücadele veriliyor.

Ekiplerin müdahalesi sürerken, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek oluyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - EDİRNE