Polisten Kaçarken Kaza Yapan Sürücü Yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosikleti ile polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre; İspat Cami Mahallesi'nde polisi görünce plakasız motosikleti ile kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü H.A., Metin Çırpan Caddesi'ne kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu düştü. Hafif yaralanan H.A. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE