Keşan’da gençler çeltik hasadını yerinde deneyimledi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Erdoğan Meyva Gençlik Merkezi ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, bölgede devam eden çeltik hasadına katıldı.

Etkinlik kapsamında gençler, Keşan'daki bir çeltik üreticisinin devam ettiği çeltik hasadına katılarak, hasat sürecini yerinde gözlemledi. Çeltik yetiştiriciliği süreciyle ilgili olarak gençlere, çeltiğin tarladan sofraya uzanan üretim süreci hakkında bilgiler aktarıldı. Gençler, çeltik hasadını izlemenin yanı sıra üretiminin içerisinde de yer aldı. Gençlerin tarıma olan ilgisinin artırılması ve üretim süreçlerini yakından tanımalarının amaçlandığı etkinlikte, gençler çiftçilerin emeğine de tanıklık etmiş oldu.