Keşan'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı iki yaya hastanede tedavi altına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen iki yayaya çarptı. Yaralanan iki yaya Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, minibüsün çarptığı iki yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak istikametine dönüş yapan C.E. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve G.K.'ye çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yere düşen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA
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