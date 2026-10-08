Keşan\'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı iki yaya hastanede tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, minibüsün çarptığı iki yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi'nden Tayfa Sokak istikametine dönüş yapan C.E. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen B.E. ve G.K.'ye çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yere düşen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.