Keşap\'ta Trafik Tartışması Ölüm Getirdi

Giresun'un Keşap ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık İlhan İhtiyaroğlu'nu 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Karakoç köyü kavşağında 16 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayda, trafikte çıkan tartışma sonrası darbedildiği öne sürülen emekli öğretmen Abdullah Coşkun (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Memleketi Tirebolu ilçesinde toprağa verilen Coşkun'un ölümünün ardından gözaltına alınan güvenlik görevlisi İlhan İhtiyaroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Coşkun ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık İlhan İhtiyaroğlu, "Yargıya güvenim sonsuz. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Öte yandan, hayatını kaybeden emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi. Sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun ise bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. - GİRESUN