Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor - Son Dakika
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Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor

Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor

Son dönemde iyiden iyiye artan at ve eşek eti skandalları Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin, personel hareketlerinin izlenmesi maksadıyla işlemlerin yapıldığı tüm alanlara kamera yerleştirme mecburiyeti getirildiğini duyurdu.

05.01.2025 12:10
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İfşa listelerinde birçok markanın ürünlerinde at ve eşek etine yer verdiğinin görülmesi bakanlık yetkililerini harekete geçirdi.

Vatandaşların büyük tepkisini çeken gelişmelerin ardından yeni bir döneme girildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güncellenen ve yayım safhasına gelen yönetmelikle kesimhanelerde görüntüleme sistemlerinin kullanılmasının mecburi hâle geleceğini bildirdi.

BELGESİ OLMAYANA FAALİYET İZNİ YOK

Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğine vurgu yapan Bakan Yumaklı güncellenen ve yayım safhasına gelen "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne ilişkin de bilgi verdi.

"GÜNCEL YÖNETMELİĞİN EN KISA SÜREDE YAYIMLANMASINI PLANLIYORUZ"

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Yumaklı "Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi maksadıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için hâlen yürürlükte olan 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ni yeniden güncelledik. Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

"HİJYEN KURALLARINA UYGUN İŞLEYİŞ TAKİP EDİLECEK"

Kesimhanelere görüntülü sistem kurulmasını bu yıl mecburi hâle getireceklerini ifade eden Bakan Yumaklı, yeni uygulamayla Bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğini vurgulayarak şunları kaydetti; "Kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim öncesi ve kesim sırasında hayvan refahına uygun davranış sergilenmesi sağlanacak. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek. Başta gıda güvenliği ve hayvan refahı olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor - Son Dakika

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