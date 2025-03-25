Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda haklarında "10 ile 12 yıl" arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş., A.Ö. ve A.Y. isimli şahıslar, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde saklandıkları adreslere yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP