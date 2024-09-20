Keskin Belediyesi'nde Zimmet İddiasıyla Eski Müdür Tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi'nde yüklü miktarda zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski mali hizmetler müdürü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Keskin Belediyesi'nde meydana gelen zimmet iddiasıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan eski mali hizmetler müdürü A.Ş. ile eski belediye personeli M.G., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
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