Kıbrıs gazisinin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Kıbrıs gazisinin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsü tutuklandı

Kıbrıs gazisinin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsü tutuklandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Metin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.05.2024 18:30
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaşanan trafik kazasında Kıbrıs gazisinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Olay, dün Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak, seyir halindeki kamyonetin çarpması neticesinde kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kamyonet sürücüsü Metin E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Metin E., yaşanan trafik kazasında ihmali olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs gazisinin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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