 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis Emniyetinden Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 21 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis Emniyetinden Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 21 Gözaltı

Kilis'te özel harekat polisleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 84 kilo toz kimyasal madde, 465 adet captagon, 2 adet av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan 7 şüpheli, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Emniyetinden Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 21 Gözaltı
21.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
Abone Ol

Kilis emniyetinden zehir tacirlerine büyük darbe: 21 gözaltı

KİLİS - Kilis'te özel harekat polisleri zehir tacirlerine yönelik dron destekli operasyon düzenledi. operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, 84 kilo toz kimyasal madde, 465 adet captagon, 2 adet av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, 84 kilo 660 gram toz kimyasal madde, 4 kilo 600 gram sıvı kimyasal madde, 4 gram extacy tozu, 1,12 gram esrar, 465 adet captagon, 4 adet sentetik ecza, 1 adet extacy,1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Operasyon, Kilis, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis Emniyetinden Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 21 Gözaltı - Son Dakika


08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:17:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis Emniyetinden Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: 21 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement