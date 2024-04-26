Kilis\'te 9 Yaşındaki Gina Mercimek Davası: Kamera Kayıtları Yeniden İncelenmeyecek

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Kilis'te 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra öldürülmesiyle ilgili dava da yargılanan Sanık Azittin Altınöz, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti dosyadaki deliller dikkate alınarak yeni incelemelerini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesi ile talepler reddedildi.

Kilis'te 4 Nisan 2023 tarihinde okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek'in, cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boynuna briket bağlanıp su kuyusuna atılarak öldürülmesiyle ilgili görülen davanın 4'üncü duruşması sonrası aile avukatları tarafından basın açıklaması yapıldı. Aile Avukatı Sümeyye Gökçe açıklamasında, "Savcılık makamı mütalaayı açıklayarak, her iki sanığında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı, Kasten Öldürme suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi" dedi.

"Karar duruşması 6 Mayıs'a ertelendi"

Karar duruşmasının 6 Mayıs 2024 tarihine ertelediğine dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Çocukları Derneği Avukat Sümeyye Gökçe, "9 yaşında vahşice katledilen Gina Mercimek'in ailesinin avukatları olarak davayı takip etmek üzere Kilis Adliyesindeydik. Savcılık makamı her iki sanığın da "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kasten Öldürme" suçlarından cezalandırılmasını kamu adına talep etti. Davanın karar duruşması 6 Mayıs tarihinde yine Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Sanıkların üzerlerine atılan suçların en üst haddinden cezalandırılmaları için dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Bizler istiyoruz ki tüm çocuklar çocuk kalabilsin ve katliamların, zulümlerin, kötü senaryoların değil oyunların, güzel hatıraların ve mutlulukların kahramanları olabilsinler" dedi.

Sanık Altınöz, kamera kayıtları tekrardan incelenmesini istedi

Mahkeme heyeti, Sanıkların kovuşturulmanın genişletilmesi hususundaki talepleri alındı. Sanık Azittin Altınöz, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tarafından olay tutanakları ve dosyadaki deliller dikkate alınarak yeni incelemelerini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesi ile kovuşturulmanın genişletilmesi yönündeki talepler reddedildi. Savcılık makamı, sanıkların her ikisinin de üzerine atılı suçlardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını açıkladı. Savcılık makamı, kamu adına her iki sanığın da "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı ve Kasten Öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Ne olmuştu

Kilis'te Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta yaşayan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023'te okuldan çıktıktan sonra kayboldu. Gina'nın cesedi, 6 Nisan'da aynı sokakta yaşayan Hüseyin Boğuç'a ait evin bahçesindeki su kuyusunda bulundu. Gina'nın boynuna briket bağlanarak su kuyusuna atıldığı tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz tutuklandı. Sanıklar hakkında ' Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı, Kasten Öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Görülen 4'üncü duruşma 26 Nisan 2024 görüldü ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. - KİLİS