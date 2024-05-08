Kilis'te dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te dev uyuşturucu operasyonu

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreste 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi.

08.05.2024 20:42
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Kilis'te dev uyuşturucu operasyonu

Kilis'te 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi

KİLİS - Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreste 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin adresine yapılan operasyonda 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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