Kilis\'te Güven ve Huzur Uygulaması: 17 Gözaltı

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Kilis'te son 5 günde kent genelinde yapılan güven ve huzur uygulamasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güven ve huzur uygulamalarını sürdürüyor. Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta ve 10 yaya devriye şeklinde olmak üzere 20 uygulama yapıldı. Son 5 günde il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 650 şahıs ile 150 araç sorgusu yapıldı. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan aranan firari hükümlü ve diğer suçlardan aranan 16 şahıs, ekiplerce yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 16 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KİLİS