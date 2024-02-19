Kilis'te Güven ve Huzur Uygulaması: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Kilis'te Güven ve Huzur Uygulaması: 17 Gözaltı

Kilis\'te Güven ve Huzur Uygulaması: 17 Gözaltı

Kilis'te son 5 günde gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında 650 şahıs ile 150 araç sorgusu yapıldı. Uygulama sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı ve 8'i cezaevine teslim edildi. Kilis Emniyet ekipleri, genel asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 20 ayrı noktada uygulama gerçekleştirdi.

19.02.2024 21:57  Güncelleme: 21:57
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Kilis'te son 5 günde kent genelinde yapılan güven ve huzur uygulamasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i cezaevine teslim edildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güven ve huzur uygulamalarını sürdürüyor. Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta ve 10 yaya devriye şeklinde olmak üzere 20 uygulama yapıldı. Son 5 günde il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 650 şahıs ile 150 araç sorgusu yapıldı. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan aranan firari hükümlü ve diğer suçlardan aranan 16 şahıs, ekiplerce yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 16 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Güven ve Huzur Uygulaması: 17 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Güven ve Huzur Uygulaması: 17 Gözaltı - Son Dakika
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