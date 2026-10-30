Kilis\'te jandarma asayiş ve trafik tedbiri aldı, öğrenci servisleri denetlendi

Kilis'te jandarma asayiş ve trafik tedbiri aldı, öğrenci servisleri denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri alarak öğrenci servis araçlarını denetledi. Öğrencilerin güvenli eğitimi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Kilis'te öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik tedbirleri alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için okul çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda asayiş ve trafik tedbirleri alınırken öğrenci servis araçları da denetlendi.
Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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