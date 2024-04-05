Kilis'te kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma, ardından sürüklenerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.A. yönetimindeki 27 AGD 012 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ardından sürücü A.A.A. ve motosiklette yolcu olan H.K., sürüklenerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. - KİLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilis'te kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde, kapalı pazar yerinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçak ve kırık camların kullanıldığı bir olaya dönüştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'Kasten Öldürme' suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Çarşamba Adliyesine sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası saldırıya uğradı. Yeni muhtar Yıldız Cabir, mazbatasını alıp binaya geldiğinde şok oldu. Binanın duvarları yıkılmış ve içerisi hasar görmüştü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.
Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı'nda bir dere içerisinde erkek cesedi bulundu. Jandarma Arama Kurtarma timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesedi buldu ve 5 saatlik çalışmanın ardından dağlık alandan indirdi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?