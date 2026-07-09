Raflarda 10 yıllık skandal: Kilis'te tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi - Son Dakika
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Raflarda 10 yıllık skandal: Kilis'te tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi

Raflarda 10 yıllık skandal: Kilis\'te tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
09.07.2026 13:11  Güncelleme: 13:21
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Kilis'te bir markette yapılan denetimde, son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de aralarında olduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün bulundu. Bazı ürünlerde kurtlanma tespit edilirken iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kilis'te bir markette yapılan denetimde aralarında son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Toplanarak imha edilen bazı ürünlerde kurtlanma tespit edilirken, iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi. Denetimlerde, 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi ve bazı ürünlerde de böcekler ve kurtlar tespit edildi. Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli, söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor. Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli cezai işlemler yapılacağını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Raflarda 10 yıllık skandal: Kilis'te tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi - Son Dakika

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