Kilis\'te Motosiklet Denetimi

Kilis'te motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Resul Osman Mesire Alanı girişinde yapılan uygulamada, sürücülere hem trafik kurallarına uymanın önemi hatırlatıldı hem de bilgilendirme yapıldı. 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız sınırları ve emniyet tedbirleri konusunda eğitim verildi. Polis ekipleri, denetimler sırasında sürücülerin evrak ve araç kontrollerini de yaptı.

Trafik güvenliğinin tüm vatandaşlar için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek kurallara uyulması çağrısında bulunuldu. - KİLİS