Kilis\'te Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Kilis'te meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2026 tarihinde Öncüpınar Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından JASAT ve jandarma asayiş devriyeleri tarafından yapılan araştırmalar ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin M.Ü. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çalınan motosiklet ise 3 Ağustos 2026 tarihinde Merkez ilçede bulunarak sahibine teslim edildi.