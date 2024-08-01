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Kilis'te motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis-İslahiye karayolunun 15'inci kilometresinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinden Kilis-İslahiye karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 79 DC 292 plakalı K.T. idaresindeki motosiklet ile 06 VF 3399 plakalı M.T. idaresindeki hafriyat yüklü tır ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kazada, motosiklet sürücü K.T. olay yerinde gelen sağlık ekiplerince. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü K.T'nin durumunun kötü olduğu öğrenildi.