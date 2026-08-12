Kilis\'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kilis'in Elbeyli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.D. (22) yönetimindeki 27 ARC 93 plakalı otomobil ile İbrahim Demir (60) idaresindeki 79 ABD 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ö.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.