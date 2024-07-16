Kilis'te orman yangını: 50 dönüm arazi kül oldu - Son Dakika
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Kilis'te orman yangını: 50 dönüm arazi kül oldu

Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik hattından çıkan orman ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm arazi zarar gördü.

16.07.2024 21:28
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Kilis'te orman yangını: 50 dönüm arazi kül oldu

KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik hattından çıkan orman ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kilis'in Polateli ilçesi Eylem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik hattındaki kıvılcımlar sonrası orman ve örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan köylüler, durumu ekipleri bildirdi. Yangın, olay yerine gelen ekipler ve köylülerin çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın alanında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çıkan yangında 50 dönüm arazinin yandığını söyleyen Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cem Mete Yılmaz," Kilis Polateli'ne bağlı Eylem köyü yakınlarındaki elektrik hattında yaklaşık olarak 2 saat önce çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Ekiplerimizle birlikte koordineli olarak hemen olay yerine geldik. Yangına, İl Jandarma Komutanlığı personelleri, İl Özel İdarenin iş makinaları, itfaiye ve Helikopter desteğiyle birlikte müdahale ediyoruz. Elektrik direğinden çıkan yangın yaklaşık olarak 50 dönüm araziyi yaktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te orman yangını: 50 dönüm arazi kül oldu - Son Dakika

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