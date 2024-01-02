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Kilis'te Patenli Genç Otomobile Tutunarak İlerledi - Son Dakika
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Kilis'te Patenli Genç Otomobile Tutunarak İlerledi

Kilis'te bir genç, otomobilin sol arka camından tutunarak pateniyle ilerledi. Genç, akrobatik hareketler sergileyerek tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kilis\'te Patenli Genç Otomobile Tutunarak İlerledi
02.01.2024 - 15:20,
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Kilis'te otomobile tutunarak ilerleyen patenli genç, kazaya davetiye çıkardı. Otomobile tutunan gencin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kilis merkeze bağlı Osman Gazi Mahallesi Ali Dirimtekin Caddesi'nde meydana geldi. 06 CKJ 772 plakalı hareket halindeki otomobilin sol arka camından tutunarak kayan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı. Diğer araç sürücüsü ve vatandaşların tepkisini dikkate almayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Kilis, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Patenli Genç Otomobile Tutunarak İlerledi - Son Dakika


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