Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü.
Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehir merkezinde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent merkezinde ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesini yaparken, yoğun yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü. Yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı. - KİLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilis'te Sağanak Yağış Sonucu Parkın İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?