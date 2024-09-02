Kilis'te Son 30 Gün İçerisinde 20 Bin Araç Denetlendi

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Kilis'te son 30 gün içerisinde 20 bin araç denetlendi

KİLİS - Kilis'te son 30 gün içerisinde 5 bin 817'si motosiklet olmak üzere toplamda 20 bin 42 araç denetlendi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kent genelindeki denetimlerde son 30 gün içerisinde 5 bin 817 motosiklet, 14 bin 225 otomobil olmak üzere toplamda 20 bin 42 araç sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan ve evraklarında eksik olan araç ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.