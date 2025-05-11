Kilis'te Uyuşturucu Operasyonları: 57 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonları: 57 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonları: 57 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kilis'te iki operasyonda toplam 57 kilo esrar ve diğer uyuşturucular ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

11.05.2025 18:19
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Kilis'te iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 57 kilo esrar ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri iki ayrı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İlk operasyonda, eski devlet hastanesi istikametinden Şıh Mansur Kavşağı yönüne giden A.A. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 51 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın ikametinde 50 adet 9x19 mm çapında tabanca fişeği bulundu. A.A., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

İkinci operasyonda ise Kurtağa Caddesi üzerinde durdurulan E.G. isimli şahsın aracında 231 bin 166 adet captagon hap, 5 kilo 998 gram takoz esrar, 26,59 gram amfetamin ve 2,43 gram kubar esrar ele geçirildi. E.G. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Uyuşturucu Operasyonları: 57 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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