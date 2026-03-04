Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kilis'te narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 84.41 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Osmangazi Mahallesi'nde H.K. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 18 paket halinde satışa hazır vaziyette 12.12 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 72.29 gram metamfetamin olmak üzere toplam 84.41 gram metamfetamin ve rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) ve 191. maddesi (Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) kapsamında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS