Kilis\'te uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.