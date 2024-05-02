Kilis'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı

Kilis\'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M. isimli şahsı Elbeyli ilçesinde yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.05.2024 16:07
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Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M. isimli şahsı Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
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