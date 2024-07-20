Kilis'te Yakalanan PKK/PYD/YPG Üyesi Tutuklandı

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Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve faaliyetler yürüttüğü tespit edilen A.A isimli şahsı Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS