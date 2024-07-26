Kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü şahıslar hakkında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talep edildi - Son Dakika
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Kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü şahıslar hakkında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talep edildi

Eskişehir'de bulunan Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışan alkollü 2 şahıs hakkında hazırlanan iddianamede, haklarında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin alkollü oldukları için olayı hatırlamadıkları ve ne yaptıklarının farkına varamadıkları belirtildi.

26.07.2024 00:25
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Kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü şahıslar hakkında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talep edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışan alkollü 2 şahıs hakkında hazırlanan iddianamede, haklarında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan Eskişehir Protestan Kilisesi'ne 25 Kasım 2023'te zorla girmeye çalışan alkollü 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aykut K.'nin 2,16 promil, Halil D.'nin ise 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut K. ve Halil D., 'tehdit' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanmalarından 9 gün sonra cezaevinden tahliye edilen şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 3 farklı suçtan ceza talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Aykut K. ile Halil D. hakkında, birden fazla kişiyi tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan sanıkların verdikleri ifadelerinde çok alkollü oldukları için olayı hatırlamadıklarını ve ne yaptıklarının farkına varamadıklarını belirttikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü şahıslar hakkında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis talep edildi - Son Dakika

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