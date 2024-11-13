Kırgızistan'da Ayaklanma Hazırlığı: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Ayaklanma Hazırlığı: 7 Gözaltı

Kırgızistan\'da Ayaklanma Hazırlığı: 7 Gözaltı

Kırgızistan'da 17 Kasım'daki yerel seçimler öncesi ayaklanma planlayan 7 kişi gözaltına alındı.

13.11.2024 16:26
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Kırgızistan'da yerel seçimlerin yapılacağı 17 Kasım'da hükümeti devirmek için kitlesel ayaklanma hazırlığı yapan ve aralarında eski başsavcı yardımcısı ve yabancı uyrukluların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da hükümeti devirmek amacıyla spor etkinliklerinde şiddet çağrıları yaparak yerel seçimlerin yapılacağı 17 Kasım'da ayaklanma çıkarmayı hedefledikleri şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel ayaklanma çıkarma ve iktidarı güç kullanarak ele geçirme amacıyla bir grup kurulduğu belirtilerek, "Grup üyeleri arasında roller paylaşıldı. Bişkek yakınlarında spor oyunları ve diğer müsabakaların düzenlenmesi planlandı. Ulusal spor oyunları düzenleme bahanesiyle şiddet eylemleri çağrısında bulunmayı, anayasa karşıtı çağrılar yapmayı, yerel seçimlerin yapılacağı 17 Kasım'da iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi için durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlıyorlardı" ifadeleri kullanıldı. Toplanan deliller ve soruşturma tedbirleri sonucunda K.A., A.M., M.M. isimli 3 yabancı ve B.T., K.D., Ç.A., A.K. isimli 4 Kırgızistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Gözaltına alındığı sırada markası belirsiz, numaraları silinmiş bir tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 5.7 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Yabancı bir ülkenin vatandaşı olan M.M.'nin yabancı bir ülkenin topraklarında savaş eylemlerine katıldığı, K.A. ile birlikte kitlesel ayaklanmalara yardımcı olmak için Kırgızistan'a geldiği M.M.'nin insansız hava araçları ile çalışma konusunda uzman, patlayıcı cihazların üretimi ve kullanımı konusunda becerilere sahip olduğu tespit edildi" denildi.

Aralarında eski başsavcı yardımcısı da var

Ayrıca Kırgızistan vatandaşı olan B.T.'nin grubun organizatörü ve koordinatörü olduğu, K.D.'nin de görevinin de finansman yoluyla spor etkinlikleri kisvesi altında katılımcıların toplanmasını organize etmek ve kalabalığı hükümet binasına yönlendirmek olduğu aktarıldı. A.K.'nin kitlesel isyan çıkarma ve iktidarı devirme girişiminin ana organizatörü ve eski Başsavcı Yardımcısı olduğu kaydedilen açıklamada, "A.K.'nin görevi ise mali destek sağlamak, kolluk kuvvetleriyle irtibat kurmak, eylemleri hakkında çıkarılan bilgileri aktarmak, roller vermek ve kitlesel ayaklanmaları ve iktidarı ele geçirmeyi koordine etmekti" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gruba ait depoda silah ve mühimmatın yanı sıra çok sayıda alkol, bir ton pirinç ve kesim için hazırlanmış bir at ele geçirildiğini kaydedildi.

7 kişinin mahkeme kararıyla 10 Ocak 2025'e kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yaklaşık 7 milyonluk nüfusu sahip eski Sovyet cumhuriyeti olan ve Çin ile Kazakistan arasında yer alan Kırgızistan'da son yıllarda çok sayıda iç karışıklık yaşanmıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırgızistan'da Ayaklanma Hazırlığı: 7 Gözaltı - Son Dakika

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