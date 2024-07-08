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Kırgızistan'ın Cazı Keçüü yaylasında yıldırım düşmesi sonucu 250 koyun telef oldu.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde yaşayanlar dün korku dolu anlar yaşadı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Issık Göl bölgesinin Ton ilçesindeki Cazı Keçüü yaylasında yıldırım düştü. Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan olayda 250 koyun telef oldu.

Bakanlığa bağlı ilçe departmanı görevlileri ise saat 18.44 sıralarında gelen ihbar üzerine hasar tespiti için olay yerine gitti. - BİŞKEK