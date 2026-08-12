Kırıkdağ Karakolunda Yangın

Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü karakolundaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü karakolundaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca bir firmaya ait beton mikserleriyle de müdahale edildi. Ekipler, alevlerin karakola ve yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.