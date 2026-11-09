Kırıkhan\'da çırçır fabrikasındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Kırıkhan'da çırçır fabrikasındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkhan'ın Karadurmuşlu Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bölgede soğutma çalışması yapıldı ve emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karadurmuşlu Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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