Kırıkhan\'da çırçır fabrikasındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karadurmuşlu Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.