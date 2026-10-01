Kırıkkale Belediyesi'nde imar rüşvet soruşturması büyüdü, 3 personel gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi'nde imar rüşvet soruşturması büyüdü, 3 personel gözaltına alındı

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Kırıkkale Belediyesi\'nde imar rüşvet soruşturması büyüdü, 3 personel gözaltına alındı
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Kırıkkale Belediyesinin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 3 belediye personeli gözaltına alındı. Banka hareketlerinde şüphelilere ait hesaplara 381 işlemde toplam 4 milyon 333 bin 976 lira giriş olduğu belirlendi, soruşturma genişletildi.

Kırıkkale Belediyesinin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 3 belediye personeli gözaltına alındı. MASAK raporunda yapılan incelemelerde, şüpheliler ile bir şüphelinin oğluna ait hesaplara yüzlerce işlemde milyonlarca liralık para girişi olduğu tespit edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kırıkkale Belediyesinin imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığını belirten Y.K., belediyenin imar bölümünde iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z. ile görüştüğünü ancak işlemlerinin sonuçlanmadığını öne sürdü. Y.K., daha sonra R.Z.'nin para almadan ruhsatları onaylamadığı yönünde bilgi edindiğini, konuyu belediyedeki yetkililere iletmesine rağmen sonuç alamadığını beyan etti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında benzer yönde başka beyanlara da ulaşıldı. Kırıkkale'de müteahhitlik yapan E.A., belediyedeki işlemlerinin geciktirildiğini ve R.Z.'nin kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. E.A., farklı tarihlerde 4-5 işlemde toplam 25 bin lira gönderdiğini ifade etti.

Müteahhit F.F. de ruhsat işlemlerinin yapılması karşılığında kendisinden para istendiğini ileri sürdü. F.F., belediye personeli R.Z.'nin verdiği banka hesabına 7-8 işlemde yaklaşık 120 bin lira gönderdiğini anlattı. F.F. ayrıca belediyenin emlak biriminde çalışan Ö.G.'nin, kendi hesabı ile oğlunun hesabına "burs" açıklamasıyla para yatırmasını istediğini öne sürdü. Bu hesaplara 10-12 işlemde yaklaşık 40 bin lira gönderdiğini beyan eden F.F., iki belediye personeli hakkında şikayette bulundu.

Bir diğer müteahhit F.B. ise 2024 yılının Nisan ayında R.Z.'nin kendisine banka hesap numarası göndererek "bağış ve harçlık" adı altında para istediğini öne sürdü. F.B., 7-8 işlemde yaklaşık 50 bin lira gönderdiğini, ödeme yapmadığı dönemlerde ise evrak işlemlerinin yavaşladığını ifade etti.

Hesap hareketleri incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, müşteki beyanlarını destekler nitelikte para hareketleri tespit edildi. R.Z.'nin hesabına farklı tarihlerde 180 işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira para girişi olduğu belirlendi.

Belediyenin imar bölümünde iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan G.Ç.'nin hesabına ise 101 işlemde toplam 3 milyon 120 bin 885 lira para girişi olduğu tespit edildi. Emlak biriminde görev yapan Ö.G. ile oğluna ait hesaplara da 100 işlemde toplam 156 bin 211 lira giriş yapıldığı belirlendi.

Söz konusu hesaplarda toplam 381 işlemde 4 milyon 333 bin 976 liralık para hareketi tespit edildi. Bu para hareketlerinin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Banka hareketleri ile MASAK raporunda elde edilen delillerin iddiaları desteklediğinin değerlendirilmesi üzerine soruşturma genişletildi. Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü iş yeri açma ve ruhsatlandırma birimine yönelik dosya operasyon aşamasına geldi.

Soruşturma kapsamında belediyenin ilgili birimleri ile şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. R.Z., G.Ç. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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