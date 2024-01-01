Kırıkkale\'de 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Teslim Edildi

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince, uygulama noktasında yapılan GBT sorgusunda Ö.K.'nın çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE