Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında çeşitli suçlardan aranan şahıslar tespit edildi. Yapılan incelemede, S.Z. isimli şahsın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Aynı çalışmalarda S.A.'nın "basit yaralama" suçundan 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. F.K. isimli şahsın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan arandığı tespit edildi. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE