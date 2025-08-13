Kırıkkale\'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada; "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.M. (45), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S. (78) ve "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan Y.E.Y. (25) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
