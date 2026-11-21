Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 763 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda V.K., O.C.Ş., M.C.A. ve N.S.'nin bulunduğu 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 5 bin 763 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.