Kırıkkale'de 40 km'lik Trafik Kuyruğu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 40 km'lik Trafik Kuyruğu

21.03.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı dönüşü Kırıkkale'de trafik yoğunluğu 40 kilometreyi aştı. Denetimler artırıldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle, 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de oluşan araç trafiği 40 kilometreyi aştı. Şehirler arası kara yolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece yarısına kadar devam etti. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması ve kamu kurumlarında mesainin başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinden Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik kara yolunda trafik yoğunluğu her geçen saat arttı.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun kesiştiği noktada trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçların tampon tampona ilerlediği güzergahlarda uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Araç trafiğinin pazar günü artarak devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 23:35:15.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.