Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü, 13 ve 4 yıllık cezalarıyla cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü, 13 ve 4 yıllık cezalarıyla cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale\'de aranan 2 hükümlü, 13 ve 4 yıllık cezalarıyla cezaevine gönderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Dolandırıcılıktan 13 yıl cezası olan hükümlü ile uyuşturucudan 4 yıl cezası olan diğeri ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkKırıkkale3. SayfaGüvenlikGüncelPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar "Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:52
Bir belediye daha adım adım AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye daha adım adım AK Parti'ye geçiyor
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 22:28:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü, 13 ve 4 yıllık cezalarıyla cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei