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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 115 şüpheli serbest bırakılırken, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, bin 321 kişinin GBT'si sorgulandı, 314 araç kontrol edildi ve yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, 24 fişek ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale\'de yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı
23.01.2024 - 09:14,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 115 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Saha çalışmalarda ise bin 321 şahsın GBT'si sorgulandı, 314 araçta kontrol edildi. Yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 24 fişek ve 13 adet uyuşturucu hap sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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