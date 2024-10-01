Kırıkkale\'de Belediyeden Mazot Çalan Çalışanlar Yakalandı

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Kırıkkale'de belediye aracından 2 aydır mazot çalan iki belediye çalışanı, 90 litre mazotla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kırıkkale Belediyesi hizmet aracından akaryakıt hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, belediye personeli Y.A. ve B.G.'yi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 90 litre mazot ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yaklaşık 2 aydır belediye aracından mazot çaldığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE