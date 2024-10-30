Kırıkkale'de Bıçaklı Aile İçinde Tartışma

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Kırıkkale'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı babasını bıçak darbeleriyle ağır yaraladı.

Olay, Yenimahalle 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.Ö. (32) isimli şahıs, evde tartışma yaşadığı babası C.Ö.'yü (56) bıçakla boynundan ve göğsünden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE