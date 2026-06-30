Kırıkkale'de Çay Ocağına Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Çay Ocağına Yangın Çıkardı

Kırıkkale\'de Çay Ocağına Yangın Çıkardı
30.06.2026 19:50
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Çöp poşetiyle kimliğini gizlemeye çalışan şüpheli, çay ocağını ateşe vererek yakalandı.

Kırıkkale'de bir çay ocağını ateşe veren şahsın tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir çay ocağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir şahsın yangını çıkardığını tespit etti. Şüphelinin çöp poşetli şekilde yoldan geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Çay Ocağına Yangın Çıkardı - Son Dakika

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