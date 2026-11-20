Kırıkkale'de çorap atölyesindeki yangın büyümeden kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı, çıkış sebebiyle inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfiaye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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