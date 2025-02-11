Kırıkkale\'de DEAŞ\'lı Şahıs Sınır Dışı Edildi

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Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen T.İ.M.T. isimli yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. Yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtildi. - KIRIKKALE