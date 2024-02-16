Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin sınır dışı edileceği belirtildi.

16.02.2024 19:16
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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.K.I.I, şehir merkezinde yakaladı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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