Kırıkkale'de ehliyetsiz 14 yaşında sürücü, aday sürücüyle çarpıştı; 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ehliyetsiz 14 yaşında sürücü, aday sürücüyle çarpıştı; 4 kişi yaralandı

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Kırıkkale\'de ehliyetsiz 14 yaşında sürücü, aday sürücüyle çarpıştı; 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücünün otomobili, ehliyet sınavına giren aday sürücünün aracıyla çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı, ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 40'ar bin lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil ile ehliyet sınavına giren aday sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (14) idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aday sürücü E.Ş. ile aynı otomobilde bulunan A.K., O.K. ve M.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Y.B.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 40'ar bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kırıkkale3. SayfaGüncelCezaKazaSon Dakika

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