Kırıkkale\'de FETÖ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonunda, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen A.G., İ.D.A., M.Y., Ş.F., Y.K. ve H.H.Ü. gözaltına alındı. - KIRIKKALE